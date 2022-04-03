Попри всі зусилля Росії встановити широкий контроль над повітрям, українські сили ППО як і раніше створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який опублікували у соціальних мережах Міністерства оборони.