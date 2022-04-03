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Факти / Україна

Українські системи ППО суттєво порушили російські плани – британська розвідка

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Українські системи ППО суттєво порушили російські плани – британська розвідка

Попри всі зусилля Росії встановити широкий контроль над повітрям, українські сили ППО як і раніше створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який опублікували у соціальних мережах Міністерства оборони.

– У зв’язку з цим підірвано зусилля росіян щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, своєю чергою, суттєво вплинуло на здатність РФ підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів, – зазначили вони.

За інформацією британської розвідки протягом останнього тижня спостерігалася концентрація дій російської авіації в напрямку південного сходу України. Ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі.

Крім того, нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля по встановленню широкого контролю над повітрям.

Це істотно вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів. Повний контроль над повітрям був одним з основних завдань російської армії в Україні.

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Джерело: Міноборони Великої Британії 

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