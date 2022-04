За інформацією британської розвідки протягом останнього тижня спостерігалася концентрація дій російської авіації в напрямку південного сходу України. Ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі.

Крім того, нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля по встановленню широкого контролю над повітрям.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/V6XxtXUEbA

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dMkQ5mPX6z

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2022