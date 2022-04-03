Попри всі зусилля Росії встановити широкий контроль над повітрям, українські сили ППО як і раніше створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який опублікували у соціальних мережах Міністерства оборони.
– У зв’язку з цим підірвано зусилля росіян щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, своєю чергою, суттєво вплинуло на здатність РФ підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів, – зазначили вони.
За інформацією британської розвідки протягом останнього тижня спостерігалася концентрація дій російської авіації в напрямку південного сходу України. Ймовірно, в результаті того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі.
Крім того, нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля по встановленню широкого контролю над повітрям.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/V6XxtXUEbA
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dMkQ5mPX6z
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2022
Це істотно вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів. Повний контроль над повітрям був одним з основних завдань російської армії в Україні.
Джерело: Міноборони Великої Британії