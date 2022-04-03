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Факти / Україна

Ворог готує додаткові підрозділи для участі війни в Україні – Генштаб

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
техніка РФ

Російські війська продовжують здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, проте інтенсивність цих ударів знизилась.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, противник готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях на території України. Планується створення “добровольчих” батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до РФ та Білорусі. У складі колон зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК Іскандер.

Триває виведення до РФ через Сумську область підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку Броварів.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування Харкова та здійснює обстріли міста з артилерійських систем, водночас інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.

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