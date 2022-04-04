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Факти / Україна

За добу вдалося евакуювати 2 694 людини – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
За добу вдалося евакуювати 2 694 людини – Верещук

У неділю, 3 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 2 694 людини. Про результати у відеозверненні повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців.

– Зараз пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців. Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, які зі вчорашнього дня утримувалися російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська, – сказала Верещук.

Також сьогодні до міста Мангуш доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, яким Російська Федерація погодила можливість заїзду в місто Маріуполь ще 1 квітня. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

Попри домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області.

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