Зупиніть пекло XXI сторіччя в Україні: Подоляк нагадав світу про відповідальність

Захід та ЄС мають негайно посили санкції проти Росії, щоб зупинити масові вбивства українців, які відбуваються у центрі Європи у XXI столітті – з таким закликом звернувся до міжнародних партнерів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Київська область. Пекло XXI сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв’язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову в Європі. Це навмисно зробила РФ. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз! – написав він Twitter.

А у своєму Telegram-каналі Подоляк написав про жахіття, які лишили загарбники, виходячи із населених пунктів під Києвом, та нагадав про відповідальність світових лідерів, які досі зволікають, не зупиняючи країну-вбивцю.

Повний текст звернення:

– Бучанська різанина

Адже головне, на думку наших європейських партнерів, – не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не розпочалася? Головне, щоб росіяни не образилися і не використовували…Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали?

Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний жах антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, згвалтованих, зв’язаних, знову згвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством.

Дуже круті та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні “лідери Європи”, сотні чинних європолітиків, що ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи “русский мир”? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуйте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися та похитати головою?

Не можна забороняти російську літературу в європейських університетах – це так негуманно?

Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У ХХІ столітті. У рамках “спецоперації”. Роздертих РОСІЯНАМИ. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців…