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Факти / Україна

Без Маріуполя й Волновахи: у Донецькій області вбили вже майже півтори сотні людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Табличка Донецьк

Упродовж 3 квітня російські військові поранили п’ятьох жителів Донецької області – по двоє в Авдіївці й в Георгіївці та одну людину в Мар’їнці.

Також керівництву області протягом дня вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого та ще одного пораненого в Маріуполі.

Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі нині встановити неможливо, констатує керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кількість загиблих у Донецькій області

Загалом із початку повномасштабної війни в Україні російські військові вбили 147 та поранили 584 жителя Донецької області. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома.

І Павло Кириленко, і очільник сусідньої Луганської області Сергій Гайдай закликають жителів регіонів за можливості евакуюватися.

Так, людей у Донецькій області, наприклад, забезпечують необхідним транспортом та вказують безпечний шлях.

Очільники областей запевняють: чим менше людей залишатиметься, тим легше українським військовим буде захищати територію.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

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Фото: Depositphotos

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