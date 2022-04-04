Після звільнення наших воїнів з російського полону стали відомі факти кричуще жорстокого поводження з ними з боку російських загарбників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Ці факти підтвердилися під час останнього звільнення з ворожого полону громадян України, – написала омбудсмен.

Вона повідомила, що полонені українські військовослужбовці розповіли про те, що їх тримали в полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували.

За словами Людмили Денісової, хлопців з острова Зміїний, яких на буксирі доставили в Севастополь, місцеві репортери почали використовувати в цілях пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому.

Потім наших хлопців вивезли в невідомому напрямку і поселили в наметовому містечку при температурі повітря мінус 20 градусів. В результаті чого у багатьох сталося відмороження кінцівок.

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За словами омбудсмена, до них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку.

– Такі дії з боку рф є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, – підкреслює Людмила Денісова.

Вона також зазначила, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема, від актів насильства або залякування, а також від образ і цікавості публіки.

Однак, в порушення статті 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, російські нелюди іноді по кілька днів морили громадян України голодом.

Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну комісію, створену державами-учасниками ОБСЄ, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Джерело: Людмила Денісова