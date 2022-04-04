Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 4 квітня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Києва
- 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.*
- 01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
- 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.*
- 03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
- 05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький
- 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
- 06:45 – №722 Київ-Пас – Харків-Пас.*
- 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*
- 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів*
- 17:06 – №743 Дарниця – Львів*
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород*
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*
- 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів*
- 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород*
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта*
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп*
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель*
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
- 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці*
- 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів*
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
* квитки в продажу
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця