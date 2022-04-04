Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 4 квітня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва

01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.*

01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.*

03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*

05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – №142/141 Львів – Лозова

06:45 – №722 Київ-Пас – Харків-Пас.*

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*

11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*

13:09 – №142/141 Лозова – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів*

17:06 – №743 Дарниця – Львів*

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород*

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*

19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів*

20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород*

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта*

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп*

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель*

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці*

22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів*

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*

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Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця