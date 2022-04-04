За минулу добу, 3 квітня, західні кордони України з ЄС і Молдовою перетнули понад 58 тис. осіб і 13 тис. транспортних засобів. Проти 2 квітня пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився майже на 10 тис. подорожніх.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Державна прикордонна служба України.

Повідомляється також, що за минулу добу Україну покинули понад 33 тис. осіб. З них майже 22 тис. перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – через пункти пропуску в Закарпатській та Чернівецькій областях.

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Наразі на всіх зазначених напрямках черги пішоходів та транспортних засобів відсутні.

В Україну за минулу добу прибули понад 25 тис. осіб, понад 22 тис. з них – українці. Крім того, оформлено понад 390 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Держприкордонслужба рекомендує відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) на Facebook-сторінці Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Також нагадуємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (за винятком ПП Звонкове та Косино) працюють у цілодобовому режимі.

Джерело: Державна прикордонна служба України