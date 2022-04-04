Задачі оборони України в умовах розв’язаної РФ повномасштабної війни потребують мобілізації певної кількості людей. Їхня підготовка може тривати близько двох тижнів.

Про це розповіла в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона нагадала, що, відповідно до закону про чисельність Збройних сил України, до складу ЗСУ входять 261 тис. осіб, з яких військових – 215 тис., а інші – цивільні.

– Зрозуміло, що на початок війни, враховуючи, що фронту 1 800 кілометрів, що ворог практично з усіх боків, де тільки можливо по кордону, наступав, нам важливо мобілізувати якомога більшу кількість людей, щоб виконати оборонні завдання, – зазначила Маляр.

Вона уточнила, що кількість людей, які підпадають під мобілізацію, встановлює верховний головнокомандувач – президент України Володимир Зеленський. Він ставить відповідну задачу перед головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, і потім уже проводиться мобілізація.

За словами Маляр, перепідготовка, навчання мобілізованих триває від 5 до 15 днів. Після цього люди готові виконувати оборонні задачі.

– Варто зрозуміти, що задачі оборони держави потребують певної кількості людей, не всіх, але ця кількість визначена, це державна таємниця. І перепідготовка, щоб навчити тримати зброю і навчити військово-обліковій спеціальності, – це нетривалий час, від 5 до 15 днів. І тому зараз дійсно мобілізовують, згідно з цим планом, українців, які можуть здійснювати оборонні задачі на фронтах. Вони навчаються і йдуть туди захищати державу, – пояснила Маляр.

Вона підтвердила, що всі мобілізовані проходять підготовку від 5 до 15 днів, незалежно від того, чи мали вони воєнний досвід, чи служили в армії та чи проходили військові кафедри.

– По-перше, дивляться, яка вже є облікова спеціальність і які є навички. І залежно від цього визначається. Є затверджений план, скільки на яку військово-облікову спеціальність потрібно зараз людей для того, щоб виконати оборонні задачі. І коли люди наполягають на тому, що вони гарні юристи, бухгалтери, IT-шники, вони б могли в армії прислужитися саме цим, потрібно розуміти, що є певні задачі й певна кількість людей, яка потрібна. І стільки юристів чи IT-шників для оборонної задачі не потрібно. І саме тому їх перенавчають, – додала Маляр.

Заступниця міністра також поінформувала, що на території України ворог уже знищив багато навчальних центрів. І тому сьогодні дуже складно проводити такі навчання мобілізованих, які вкрай необхідні для оборони нашої держави.

Як відомо, з 24 лютого в Україні розпочалася повномасштабна війна після вторгнення військ РФ з кількох напрямків. На території нашої держави запровадили воєнний стан. Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. 3 березня його затвердила Верховна Рада.

Мобілізація триватиме протягом 90 днів з дня набрання чинності документа й відбуватиметься у чотири хвилі. З 15 березня розпочалася друга хвиля мобілізації, під час якої призивають військових, які з 2014 року проходили термінову службу або служили за контрактом.

Мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 60 років, але призиватимуть не всіх, а лише необхідну для ЗСУ кількість громадян.