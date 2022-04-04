Мотивують трофеями: РФ проводить приховану мобілізацію в Дагестані та Інгушетії

Військово-політичне керівництво Російської Федерації розпочало приховану мобілізацію резервістів у Краснодарському та Пермському краї, а також республіках Дагестан, Інгушетія та Калмикія.

Таким чином, повідомляють у генеральному штабі ЗСУ, Росія прагне привести військові частини до штатів воєнного часу та залучити близько 60 тисяч осіб.

Під час відбору кандидатів перевагу надають особам, які вже мають бойовий досвід.

Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

– Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих трофеїв, тобто грабежу і мародерства, – повідомляють у генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 40-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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