78-річний пенсіонер Михайло Лимар з Миколаєва публічно звернувся до військовослужбовців Російської Федерації, які творять звірства в ході свого вторгнення в Україну. Серед них і його син – полковник, заступник командувача 45-ю армією ВПС і ППО Північного флоту ЗС Росії Ігор Лимар.

Стало відомо, що Ігор Лимар народився в Миколаєві. У цьому прекрасному українському місті він закінчив школу, працював на суднобудівному заводі Океан, потім вступав у вище зенітно-ракетне командне училище ППО ім. генерала армії Плієва в Орджонікідзе.

Дослужився до полковника, заступника командувача 45-ю армією ВПС і ППО Північного флоту ЗС Росії.

Його батько, 78-річний військовий пенсіонер Михайло Іванович Лимар, живе в Миколаєві, в невеликому приватному будинку в Корабельному районі. І над його дахом практично кожен день летять ракети, запущені агресорами російської армії. Тієї самої, в якій чималу посаду займає його син.

Жахи війни, загибель мирних жителів, страждання ні в чому не винних людей змусили Михайла Івановича звернутися до всіх російських військовослужбовців. І насамперед до тих, які звірствують сьогодні в Україні.

Я звертаюся до всіх, в першу чергу до військовослужбовців, які знаходяться на території нашої України, які виконують фашистський наказ президента Росії, щоб вони задумалися над тим, що творять.

Закликаю вас не виконувати злочинні накази. Цим ви збережете свої життя, не буде горя вашим матерям, вашим дружинам, вашим дітям.

Те, що діється в Україні, це ніяка не спецоперація. Це злочин, великий злочин проти людства…

Слухаючи інформацію з приводу деяких наших населених пунктів, зокрема Маріуполя, я думаю, що навіть німецькі фашисти такого не творили.

Я закликаю вас замислитися над тим, що відбувається в Україні. Зробіть все, щоб не гинули військовослужбовці, діти, дружини, матері, батьки, одним словом, люди. Вони ні в чому не винні!

Військовий український пенсіонер також додав, що вірить у перемогу української армії. Бо вона захищає рідну землю з небаченою мужністю.

Джерело: Новини N