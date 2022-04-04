Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

Водночас неспокійно було в Одеській області. Вночі російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Є потрапляння в інфраструктурний об’єкт. Деталі встановлюють.

Приблизно о 22.30 ворожий об’єкт потрапив по території нафтобази у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Увечері 3 квітня окупанти обстріляли Слобідський район Харкова – семеро людей загинули, 34 – поранені, серед них троє дітей.

Бої тривають в Ізюмському напрямку.

У Донецькій області була спроба наступу на Мар’їнку, але атаку відбито. Зараз усе контрольовано. Також російські війська обстріляли з реактивної артилерії Авдіївку. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Під обстрілами вночі опинилися Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ. У Маріуполі ситуація без змін. Блокада триває, зелений коридор, обіцяний для Червного Хреста, не спрацював.

У Луганській області майже всі міста були під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Масштаби руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються. 3 квітня під час артобстрілу у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.

Миколаїв обстрілювали вдень і вночі. Дані про потерпілих уточнюються. Сьогодня вранці знову були обстріляні спальні райони Миколаєва. Ввечері обстріляли місто Очаків, є загиблі та поранені.

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Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли були на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах немає світла та води, ліків, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.

ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.

У Київській області продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. В громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновлення газо-, електропостачання, зв’язку, завозиться гуманітарна допомога.

Також правоохоронні органи фіксують злочинів, які були заподіяні окупантами до мирного населення. Встановлено посилену комендантську годину.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій