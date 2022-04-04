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Факти / Україна

Показував наслідки авіаударів по Одесі: в Україні позбавили акредитації іноземного журналіста

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Показував наслідки авіаударів по Одесі: в Україні позбавили акредитації іноземного журналіста

Нідерландського журналіста Дулмерса Роберта Едвіна Луіча Марє позбавили акредитації через поширення фото та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Одесі та області.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на облуправління СБУ.

Роберт Дулмерс приїхав в Україну 1 березня через міжнародний пункт пропуску Рава-Руська. Журналіст прибув у країну з заявленою офіційною метою висвітлювати військові дії та отримав прескарту від ЗС України.

Під час перебування в Одесі, 3 квітня 2022 року Роберт Дулмерс всупереч нормам чинного законодавства щодо заборони на розповсюдження інформації про результати ракетних обстрілів з боку Російської Федерації (був поінформований перед отриманням прескарти), розмістив на особистих пабліках відео щодо підривів об’єктів критичної інфраструктури міста Одеса та області ворожими ракетними ударами.

– Іноземець погодився добровільно залишити територію України через міжнародний пункт пропуску у напрямку Республіки Молдова, – зазначив Братчук.

За його словами, попри запевнення з боку Дулмерса щодо розуміння висунутих йому зауважень, він намагався повернутися в Україну. Співробітники Державної прикордонної служби України заборонили йому в’їзд у країну на 10 років.

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Джерело: Сергій Братчук

Фото: Дулмерс Роберт

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