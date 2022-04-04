Поряд з озброєнням і технікою РФ на самому початку вторгнення в Україну завезла на наші території пересувні мобільні крематорії. Спочатку передбачалося, що установки призначалися для спалювання тіл загиблих російських солдатів, щоб звітувати про відсутність втрат.

Про це у своєму Twitter повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Однак, за його словами, виявлені звірства в Бучі говорять про те, що російські агресори мали намір перетворювати на попіл і жертви серед мирного населення України.

В цьому випадку, пише Подоляк, мав місце метод КДБ: немає тіла – немає діла.

За інформацією Центру протидії дезінформації при РНБО України, для утилізації людських залишків використовувався мобільний крематорій Інсинератор ІН-50.1К.

Але натиск сил ЗСУ був настільки потужним, що ворог не встиг реалізувати задумане. Спішно тікаючи з Київської області, окупанти залишили і трупи російських солдатів, і тіла закатованих українських громадян як незаперечний доказ жахливих військових злочинів.

Джерело: Михайло Подоляк