В умовах повномасштабної війни в Україні посівні площі навесні цього року скоротяться на 25-30%. Попри це, посівна кампанія в нашій державі стартувала вчасно.

Про це розповів в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Минулого року ми засіяли на 5% більше озимих культур, ніж позаминулого. Це доволі хороший аванс з точки зору майбутнього врожаю. Звичайно, зараз там, де ведуться бойові дії, там, де поля заміновані, де знищені вибухами, неможливо обробляти якісь ділянки землі. Ми очікуємо зменшення на 25−30% можливості засіювати, – наголосив очільник уряду.

Водночас він поінформував, що якщо минулого року станом на цей момент посівна кампанія стартувала лише в 15 областях України, то цього року, попри війну, вже в 21 області.

Шмигаль запевнив, що аграріям вистачає і пального, і коштів. Зокрема, для них відкрили програму кредитування під 0% на рік з державними гарантіями.

– 80% кредиту держава гарантує для того, щоб аграрій міг прийти і взяти кредит, навіть якщо в нього нема застави або вона невелика, – уточнив прем’єр.

Крім того, в Україні скасували акциз з пального (бензину і дизеля) та знизили ПДВ на пальне з 20% до 7%. Це сприяло здешевленню пального на українських заправках і також має сприяти проведенню посівної кампанії.

– В умовах війни посівна почалася вчасно, проходить надзвичайно складно через ризик для життя, тому що літають кулі, літають снаряди, лежать міни. Аграрії сьогодні, як і всі в Україні, роблять свій подвиг, здійснюючи цю посівну, – зазначив Шмигаль.

Нещодавно Денис Шмигаль заявив, що РФ хоче створити у світі велику продуктову кризу. Саме тому російські загарбники знищують частину зерносховищ в Україні, закривають експорт зерна з українських портів.

А очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала зазначила, що різке зростання цін на продовольство в світі через війну в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах.