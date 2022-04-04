Кабінету міністрів вдалося перезапустити економіку України та поставити її на воєнні рейки. Про основні економічні нововведення та досягнення станом на 4 квітня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, уряд направив 73 млрд грн в резервний фонд, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним. Були скорочені витрати на Верховну Раду, Кабінет міністрів, суддів, прокурорів.

– Повністю виплатили проіндексовані пенсії за березень усім пенсіонерам. Авансом за квітень зробили виплати для прифронтових регіонів. Успішно реалізували програму виплат по 6,5 тис. грн усім, хто втратив роботу. Заявки надійшли від 5 млн людей. Більшість кошти вже отримали, інші — отримають найближчим часом, – запевнив Шмигаль.

Також в Україні почала діяти програма підтримки вимушених переселенців, а в додатку Дія з’явилася можливість подавати інформацію про зруйноване житло.

Майже в усіх регіонах країни розпочалася посівна. Держава надала аграріям фінансування на понад 20 млрд грн, кредити всім під 0%.

– Розпочали програму закупівлі продуктових наборів для їх подальшої безкоштовної роздачі людям у прифронтових містах, 10 млн наборів. Практично все купуємо в українського виробника. Завантажуємо замовленнями нашу харчову промисловість. Продовжили допомагати з релокацією українським виробничим підприємствам. Отримали майже 1,5 тис. заявок. Більше 100 підприємств вже переїхали та працюють, – повідомив прем’єр-міністр.

Сформовано нові логістичні маршрути для максимально можливого відновлення українського експорту, а більше 150 тис. бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування — 2% з обороту.

Шмигаль додав, що за останній тиждень уряд має нові домовленості про підтримку від іноземних партнерів на суму ще близько $1 млрд.

Черг на митниці для ввезення товарів більше немає, вся гуманітарна допомога оформлюється за 10 хвилин.