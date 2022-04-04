Українські Сили спеціальних операцій продовжують знищувати російську окупаційну техніку. Цього разу вони оприлюднили доказ ще однієї своєї успішної роботи.

У Командуванні Сил спеціальних операцій показали знешкоджену ворожу машину зі складу зенітно-ракетної системи С-300.

Як повідомляє Мілітарний, судячи із зображення, це командний пункт 5Н63С з радіолокатором підсвічування цілей та наведення ракет 30Н6, який входить до складу зенітно-ракетної системи С-300 різних модифікацій.

Днями українські десантники знищили два ворожі вертольоти Мі-8. Це вдалося зробити за допомогою вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу Корсар. Зазначається, що це перший випадок, коли з ПТРК успішно ліквідували повітряну ціль.

У Командуванні десантно-штурмових військ розповіли, що підбитий ракетою вже некерований гелікоптер, завалившись набік, при падінні зіштовхнувся з іншим гвинтокрилом, що летів позаду.