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Факти / Україна

Тільки після виведення загарбницьких військ: Єрмак про послаблення санкцій проти РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
андрій єрмак

Санкційний режим проти Росії може бути послаблений тільки після виведення російських військ із території України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він зазначив, що особисто приділяє багато уваги тому, щоб санкції були не просто руйнівними, а дали змогу припинити цю війну.

– Не йдеться про послаблення санкційного режиму. Якісь думки можуть виникнути, коли Росія виведе свої війська з території України. Для України сьогодні пріоритет – припинення війни і створення нової системи безпеки. Україна має повернутися до міжнародно визнаних кордонів, – зауважив він.

4 квітня Міністерство торгівлі США запровадило нові санкції проти 120 російських та білоруських підприємств оборонного, аерокосмічного, морського та інших стратегічних секторів через війну в Україні.

Вони почнуть діяти з 7 квітня. Посол України в США Оксана Маркарова наголосила, що після геноциду в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в Бучі та інших містах Київської області не може бути більше сумнівів, що санкцій проти Росії треба більше.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв покарати РФ за різанину в Бучі новими санкціями.

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