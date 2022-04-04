Санкційний режим проти Росії може бути послаблений тільки після виведення російських військ із території України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він зазначив, що особисто приділяє багато уваги тому, щоб санкції були не просто руйнівними, а дали змогу припинити цю війну.

– Не йдеться про послаблення санкційного режиму. Якісь думки можуть виникнути, коли Росія виведе свої війська з території України. Для України сьогодні пріоритет – припинення війни і створення нової системи безпеки. Україна має повернутися до міжнародно визнаних кордонів, – зауважив він.

4 квітня Міністерство торгівлі США запровадило нові санкції проти 120 російських та білоруських підприємств оборонного, аерокосмічного, морського та інших стратегічних секторів через війну в Україні.

Вони почнуть діяти з 7 квітня. Посол України в США Оксана Маркарова наголосила, що після геноциду в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в Бучі та інших містах Київської області не може бути більше сумнівів, що санкцій проти Росії треба більше.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв покарати РФ за різанину в Бучі новими санкціями.