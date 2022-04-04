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Факти / Україна

У Києві відновили рух на Північному мосту та швидкісного трамваю №3

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Києві відновили рух на Північному мосту та швидкісного трамваю №3

Відсьогодні, 4 квітня, у Києві відновлює рух швидкісний трамвай №3 Борщагівської лінії – від станції Ромена Ролана до Старовокзальної. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами завтра також починає курсувати трамвай № 19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка. Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

Також повністю відновили рух транспорту в обох напрямках на Північному мосту.

– Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів. Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні – і для метро, – наголосили в КМДА.

Киянам нагадують про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та пропускати автівки екстрених служб та гуманітарні вантажі.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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