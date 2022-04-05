Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 40 день війни
Вбили Вбили
161 дитину
Поранили Поранили
>264 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Україна

Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області – голова ОВА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області – голова ОВА

Над військовим містечком Чернігівського прикордонного загону відбулося урочисте підняття прапор України.

Про це ввечері 4 квітня повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– Прикордонники перші зустріли ворога, і продовжують захищати нашу Чернігівщину. Впевнений, найближчим часом ми відновимо всю лінію державного кордону України. Дякую за мужність! – написав у своєму Telegram В’ячеслав Чаус.

Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області – голова ОВА / 4 фотографии

З бійцями прикордонного загону зустрілися секретар РНБО Олексій Данілов та очільник Держприкордонлужби України Сергій Дейнеко.

– Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону. Подякував кожному за захист Батьківщини, за мужність та незламність, – зазначив Сергій Дайнеко.

Ворожі обстріли серйозно пошкодили інфраструктуру містечка, де розташовано Чернігівський прикордонний загін. За словами глави ДПСУ Сергія Дайнеко, спільними силами усі пошкоджені об’єкти буде відновлено.

Читайте
ЗСУ відновили сполучення Чернігова із Центральною Україною

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка