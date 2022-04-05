Над військовим містечком Чернігівського прикордонного загону відбулося урочисте підняття прапор України.

Про це ввечері 4 квітня повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– Прикордонники перші зустріли ворога, і продовжують захищати нашу Чернігівщину. Впевнений, найближчим часом ми відновимо всю лінію державного кордону України. Дякую за мужність! – написав у своєму Telegram В’ячеслав Чаус.

Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області – голова ОВА / 4 фотографии

З бійцями прикордонного загону зустрілися секретар РНБО Олексій Данілов та очільник Держприкордонлужби України Сергій Дейнеко.

– Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону. Подякував кожному за захист Батьківщини, за мужність та незламність, – зазначив Сергій Дайнеко.

Ворожі обстріли серйозно пошкодили інфраструктуру містечка, де розташовано Чернігівський прикордонний загін. За словами глави ДПСУ Сергія Дайнеко, спільними силами усі пошкоджені об’єкти буде відновлено.