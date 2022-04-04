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Факти / Україна

Українські захисники захопили Бук росіян та боєприпаси до нього

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
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Поблизу одного з населених пунктів Сили спеціальних операцій виявили російський ЗРК Бук та боєприпаси до нього.

Про це повідомило командування Сил спецоперацій ЗСУ.

– На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву. Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, захисники виявили російський ЗРК Бук, – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

Як зазначається, воїни ССО продовжують пошуки ворога, аби сповна “віддячити” їм за трофеї.

Крім того, у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що українські зенітні ракетні війська знищили дві крилаті ракети, гелікоптер, два літаки (винищувачі Су-34 та Су-35), а також уразили літак-ретранслятор Іл-22 — повітряний пункт управління.

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Джерело: ССО України

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