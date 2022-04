За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State на 4 квітня 2022

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими війсками

– захоплені російськими війсками Сині ділянки – території, звідки вибито російські війска

В жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, натомість користуйтеся зеленими коридорами, котрі пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 04.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 4 квітня 2022 року

На ранок 4 квітня ворог продовжує відступати у Чернігівській та Сумській областях, на звільненій Київщині триває зачистка та розмінування.

На території Донецької та Луганської областей українські військові відбили сім ворожих атак, знищили дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком.

О 06.00 3 квітня ворог атакував Одесу. Сили протиповітряної оборони частину ракет знищили. Нині служби з’ясовують наслідки обстрілу.

Не з’явилась інформація про постраждалих унаслідок обстрілу аеродрому в Миргороді Полтавської області 2 квітня.

Уточнюються дані про наслідки нічного обстрілу із артилерії житлових районів Харкова.

В області тривають бої на Ізюмському напрямку. Потребують евакуації пацієнти та персонал лікарні в тимчасово окупованій Балаклеї, яку обстріляли загарбники.

У Донецькій області від обстрілів потерпали Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада. Відомо про пряме влучання у школу та церкву на території регіону.

Один цивільний загинув після обстрілу ракетами в Бахмуті. Залишається заблокованим Маріуполь.

У Сєвєродонецьку Луганської області внаслідок дій окупантів зайнялось шість багатоповерхівок та магазин, у Рубіжному – п’ять об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – два.

У Миколаївській області тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару по будівлі обласної військової адміністрації 29 березня.

Прокуратура відкрила низку проваджень за фактом вбивства цивільного населення в Херсонській області, де тривають вибухи та обстріли. Серед загиблих є діти. У селах, де перебувають окупанти, знищено майже всю соціальну інфраструктуру.

У громадах Чернігівської області протягом попередньої доби обстрілів зафіксовано не було. Нині в звільнених від російських військових громадах організовують постачання гуманітарної допомоги.

У населених пунктах вздовж Житомирської траси в Київській області окупанти залишили по собі міни та пастки.

Найбільш небезпечними є північ Бучанського та Вишгородського районів. У визволених населених пунктах, де комендантська година триватиме до 6.00 5 квітня, Збройні сили України продовжують посилену зачистку.

Втрати росіян в Україні станом на 3 квітня 2022 року

близько 18 тис. особового складу,

644 танки,

1 830 бойових броньованих машин,

325 одиниць артилерійських систем,

105 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

143 літаки,

134 гелікоптери,

1 249 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

89 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

24 одиниці спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

