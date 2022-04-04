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Факти / Україна

Військові РФ обстріляли Дніпропетровську область

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріли в Дніпропетровській області 3 квітня

4 квітня російські військові обстріляли територію Зеленодольської територіальної громади Дніпропетровської області.

Інформацію повідомив очільник громади Дмитро Невеселий.

Ніхто від ворожого обстрілу не постраждав. Проникнути на територію ОТГ загарбникам теж не вдалось.

Тим часом Дніпропетровська обласна прокуратура вже здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення російськими військовими законів та звичаїв війни 3 квітня.

Напередодні армія РФ обстріляла Запорізьке та Володимирівку Криворізького району касетними боєприпасами із системи залпового вогню Торнадо-С, а Вознесенське Синельниківського району – ракетами.

В останньому населеному пункті ні цивільне населення, ні інфраструктура не постраждали.

Минулося без жертв і в Запорізькому та Володимирівці. Нині там з’ясовують інформацію про пошкодження об’єктів.

Обстріли в Дніпропетровській області 3 квітня
Обстріли в Дніпропетровській області 3 квітня
Обстріли в Дніпропетровській області 3 квітня
Обстріли в Дніпропетровській області 3 квітня
Військові РФ обстріляли Дніпропетровську область / 2 фотографии

На 40-ву добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву, атакували ракетами один із об’єктів Одеси та обстріляли Харків.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Невеселий, Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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