Противник втратив наступальний потенціал і зараз займається поповненням і перегруповуванням своїх військ для того, щоб продовжити наступ в районі зони ООС, Маріуполя та Харківщини.

Про ситуацію на фронті під час брифінгу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– На інших ділянках фронту противник зупинений. Всю Київську, Сумську і майже всю Чернігівську область противник залишив. Рештки ми добиваємо і женемо за межі державного кордону України. Ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь. Але ми всі впевнені, що це йому не вдасться, – сказав він.

Загальні втрати ворога на 4 квітня склали:

447 одиниць танків;

1 844 бойових броньованих машин;

330 одиниць артилерійських систем;

107 реактивних систем залпового вогню;

54 одиниці засобів ППО;

147 літаків;

134 гелікоптери;

1 273 одиниці автомобільної техніки;

7 одиниць кораблів, катерів;

76 цистерн з паливом;

92 безпілотних літальних апарати;

25 одиниць спеціальної техніки;

4 ОТРК Іскандер.

Також Арестович розповів про два важливих досягнення ЗСУ за минулу добу. Зокрема, наші ППО пошкодили повітряний пункт управління, унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному із аеропортів РФ.

Крім цього, був пошкоджений фрегат російського флоту Адмірал Ессен.