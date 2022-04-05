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Факти / Україна

Ворог накопичує сили, щоб оточити зону ООС і Маріуполь – Арестович

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олексій Арестович

Противник втратив наступальний потенціал і зараз займається поповненням і перегруповуванням своїх військ для того, щоб продовжити наступ в районі зони ООС, Маріуполя та Харківщини.

Про ситуацію на фронті під час брифінгу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– На інших ділянках фронту противник зупинений. Всю Київську, Сумську і майже всю Чернігівську область противник залишив. Рештки ми добиваємо і женемо за межі державного кордону України. Ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь. Але ми всі впевнені, що це йому не вдасться, – сказав він.

Загальні втрати ворога на 4 квітня склали:

  • 447 одиниць танків;
  • 1 844 бойових броньованих машин;
  • 330 одиниць артилерійських систем;
  • 107 реактивних систем залпового вогню;
  • 54 одиниці засобів ППО;
  • 147 літаків;
  • 134 гелікоптери;
  • 1 273 одиниці автомобільної техніки;
  • 7 одиниць кораблів, катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 92 безпілотних літальних апарати;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 ОТРК Іскандер.

Також Арестович розповів про два важливих досягнення ЗСУ за минулу добу. Зокрема, наші ППО пошкодили повітряний пункт управління, унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному із аеропортів РФ.

Крім цього, був пошкоджений фрегат російського флоту Адмірал Ессен.

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