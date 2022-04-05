Противник втратив наступальний потенціал і зараз займається поповненням і перегруповуванням своїх військ для того, щоб продовжити наступ в районі зони ООС, Маріуполя та Харківщини.
Про ситуацію на фронті під час брифінгу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
– На інших ділянках фронту противник зупинений. Всю Київську, Сумську і майже всю Чернігівську область противник залишив. Рештки ми добиваємо і женемо за межі державного кордону України. Ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь. Але ми всі впевнені, що це йому не вдасться, – сказав він.
Загальні втрати ворога на 4 квітня склали:
- 447 одиниць танків;
- 1 844 бойових броньованих машин;
- 330 одиниць артилерійських систем;
- 107 реактивних систем залпового вогню;
- 54 одиниці засобів ППО;
- 147 літаків;
- 134 гелікоптери;
- 1 273 одиниці автомобільної техніки;
- 7 одиниць кораблів, катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 92 безпілотних літальних апарати;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 ОТРК Іскандер.
Також Арестович розповів про два важливих досягнення ЗСУ за минулу добу. Зокрема, наші ППО пошкодили повітряний пункт управління, унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному із аеропортів РФ.
Крім цього, був пошкоджений фрегат російського флоту Адмірал Ессен.