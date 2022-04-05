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Факти / Україна

Виправдання вбивств у Бучі та заборона літер V і Z: Лещенко про чергові фейки РФ

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Сергій Лещенко

Після оприлюднення доказів щодо кровопролиття в Бучі та вбивства мирних громадян окупантами Росія намагається зняти з себе відповідальність.

Радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко повідомив, що для розповсюдження фейків росіяни залучають фальшивих експертів в інших державах, зокрема в Америці.

– На RT вийшло відео, в якому спікер заявив про те, що вбивства в Бучі можуть бути пов’язані з батальйоном Азов. Він стверджує, що це була операція під “ложным флагом”. Йдеться про колишнього співробітника Пентагона Майкла Малуфа, який насправді вже багато років співпрацює з російською пропагандистською машиною, – розказав Лещенко.

Також у мережу потрапили кадри, на яких нібито чеченці роздають гуманітарну допомогу в Маріуполі.

– В око впадає те, що гуманітарна допомога складається з борошна українського виробництва. Це означає, що російські загарбники пограбували склад з українською продукцією або магазин, і те, що вони намародерили, роздають людям під виглядом гуманітарного конвою. Таким чином вони хочуть отримати лояльність та задобрити людей, які мешкають в Маріуполі досі у цих страшних обставинах, – додав Лещенко.

Ще один фейк розповсюджує штатний пропагандист Росії Соловйов, який повідомляє, що начебто через заборону латинських літер V та Z (символів російського вторгнення) тепер за кордоном прізвище Володимира Зеленського почали писати через літери W та S.

Крім цього, Росія намагається виставити себе в ролі жертви і показати, що у світі також є підтримка їхніх дій.

– Вони проводять фейкові акції, мітинги і збирають невелику кількість своїх прихильників, так сталося в Афінах. Але, зібравши певну кількість людей, вони намагаються розіграти карту насильства над росіянами. Зокрема, повідомляють, що під час цих зборів у Афінах на 7-річну дівчинку було здійснено напад. На неї нібито напали українці. Раніше такий вкид вони робили у Німеччині. Звичайно, жодних підтверджень з боку поліції та місцевої компетентної преси немає, – додав Лещенко.

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Логіка тут відсутня: Лещенко спростував чергову порцію російських фейків

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