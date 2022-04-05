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Факти / Україна

Їм доведеться відповісти за всі страждання: Зеленський поділився відео зі звільненої Бучі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Їм доведеться відповісти за всі страждання: Зеленський поділився відео зі звільненої Бучі

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив зворушливе відео за підсумками відвідин зруйнованого, але нескореного міста Буча у Київській області.

Відео розпочинається із жахливих кадрів руйнувань, завданих Бучі регулярними російськими військами. Президент заявив, що на Київщині побувало концентроване зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери.

– Дуже боляче дивитися на те, що зробили з нашими людьми окупанти. Їм доведеться відповісти за кожен воєнний злочин та за всі страждання, які вони принесли на нашу землю, – запевнив Володимир Зеленський.

Крім цього, президент нагородив мера Бучі Анатолія Федорука орденом За мужність. Міський голова звернувся до мешканців міста і запевнив, що орден зберігатиметься у місцевому музеї, оскільки він – нагорода за мужність кожного мешканця Бучі.

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