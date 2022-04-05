За 40 днів війни затримали понад 600 диверсантів та відкрили понад 1200 проваджень – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за 40 днів війни в Україні затримали понад 600 диверсантів та відкрили понад 1200 проваджень (тільки на Київщині) за військові злочини.
Серед зафіксованих військових правопорушень як мародерство, так і злочини, які вчинили російські агресори на українських територіях.
– Ще багато вибухових пристроїв, гранат, мін, розтяжок знаходяться на території, яка сьогодні звільнена від окупантів. Лише за один учорашній день понад 5 тис. вибухонебезпечних предметів було знайдено та знищено ДСНС. Тому ця територія залишається дуже небезпечною. Закликаємо мешканців бути надзвичайно обережними. Місцева влада визначить, коли вам можна буде повертатися до цих населених пунктів, – зазначив Монастирський.