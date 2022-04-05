За 40 днів війни затримали понад 600 диверсантів та відкрили понад 1200 проваджень – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за 40 днів війни в Україні затримали понад 600 диверсантів та відкрили понад 1200 проваджень (тільки на Київщині) за військові злочини.

Серед зафіксованих військових правопорушень як мародерство, так і злочини, які вчинили російські агресори на українських територіях.