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Факти / Україна

За 40 днів війни затримали понад 600 диверсантів та відкрили понад 1200 проваджень – Монастирський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Денис Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за 40 днів війни в Україні затримали понад 600 диверсантів та відкрили понад 1200 проваджень (тільки на Київщині) за військові злочини.

Серед зафіксованих військових правопорушень як мародерство, так і злочини, які вчинили російські агресори на українських територіях.

– Ще багато вибухових пристроїв, гранат, мін, розтяжок знаходяться на території, яка сьогодні звільнена від окупантів. Лише за один учорашній день понад 5 тис. вибухонебезпечних предметів було знайдено та знищено ДСНС. Тому ця територія залишається дуже небезпечною. Закликаємо мешканців бути надзвичайно обережними. Місцева влада визначить, коли вам можна буде повертатися до цих населених пунктів, – зазначив Монастирський.

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