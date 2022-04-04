Зеленський назвав Молдову наступною ціллю російської агресії

Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Румунії наголосив, що Україна – не остання ціль російської агресії.

– Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси один крок – і вже до Молдови. Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона українцями власної держави є фундаментальною передумовою безпеки і незалежності для Молдови. А отже, передумовою миру в усьому великому регіоні Дунаю, – зауважив президент.

Також він додав, що “зараз саме на території України вирішується доля всієї Східної і Центральної Європи, Чорноморського регіону, тож захистити свободу України, захистити свободу українців – це гарантувати безпеку Європі”.

– Росія повинна шукати миру з Україною та з усією Європою. Для цього Росію слід позбавити усіх ресурсів. Передусім фінансових та економічних. Євросоюз має нарешті ухвалити принципове рішення і закрити порти для російських суден. Зупинити транзит товарів та будь-яку економічну активність з Росією. Обмеження потоку грошей за російські енергоносії не має альтернатив, – говорить Зеленський.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час своєї промови також наголосив на схожості керівництва РФ з румунським режимом Ніколае Чаушеску.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.