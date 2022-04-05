Зеленський порівняв керівництво РФ з румунським режимом Чаушеску

Володимир Зеленський виступив із промовою в парламенті Румунії щодо тих звірств, які вчинили окупанти у Київській області, та наголосив на схожості керівництва РФ з румунським режимом Ніколае Чаушеску.

– У 1989 році нарешті завершив своє життя Ніколае Чаушеску. Довгі роки було зрозуміло, що ця людина втратила адекватність. Було зрозуміло, що він, його дружина, оточення, його “Секурітате” тягнуть вашу країну і людей вниз – до страждань, до бідності, до ізоляції не просто від усього світу, а від усього передового, що є у світі.

Той режим тримався лише на залякуванні, на репресіях, на жорсткій силі та на обмані. Нічого світлого у ньому не було. Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його “Секурітате” неможливо було ні в чому переконати.