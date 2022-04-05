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Факти / Україна

Зеленський порівняв керівництво РФ з румунським режимом Чаушеску

Маліновська Ангеліна
Зеленський порівняв керівництво РФ з румунським режимом Чаушеску

Володимир Зеленський виступив із промовою в парламенті Румунії щодо тих звірств, які вчинили окупанти у Київській області, та наголосив на схожості керівництва РФ з румунським режимом Ніколае Чаушеску.

–  У 1989 році нарешті завершив своє життя Ніколае Чаушеску. Довгі роки було зрозуміло, що ця людина втратила адекватність. Було зрозуміло, що він, його дружина, оточення, його “Секурітате” тягнуть вашу країну і людей вниз – до страждань, до бідності, до ізоляції не просто від усього світу, а від усього передового, що є у світі.

Той режим тримався лише на залякуванні, на репресіях, на жорсткій силі та на обмані. Нічого світлого у ньому не було. Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його “Секурітате” неможливо було ні в чому переконати.

 Так само неможливо переконати зараз в Росії і тих, хто пропагує війну. Хто віддає злочинні накази. Хто розробляє плани геноциду Українського народу і знищення Української держави. Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв’язок з реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Велика Британія скликає засідання Ради безпеки ООН 5 квітня, центральною темою якого стануть військові злочини російських військ на території України.

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