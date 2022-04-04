Звірства окупантів на Київщині: українська розвідка встановлює особи вбивць

Українська розвідка послідовно встановлює особи російських загарбників, які вбивали українських громадян на Київщині.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано. Водночас наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами, – зауважив він.

Також Олексій Резніков додав, що тільки у Бучі Київської області кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі (йдеться про різанину у цьому хорватському місті, жертвами якої стали від 255 до 264 цивільних і військовослужбовців, – Ред.).

– Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин. Це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці, – зауважив Резніков.

Після звільнення Київської області від російських окупантів весь світ зміг побачити звірства, до яких вдавалися загарбники. Зокрема, на вулицях Бучі, Ірпеня та Гостомеля знайшли сотні тіл мирного населення і масові поховання.

У людей були зав’язані руки та сліди катувань на тілі. Президент Володимир Зеленський звірства російських військових проти мирного населення назвав геноцидом українського народу.