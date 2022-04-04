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Факти / Україна

Звірства окупантів на Київщині: українська розвідка встановлює особи вбивць

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Буча після російських окупантів

Українська розвідка послідовно встановлює особи російських загарбників, які вбивали українських громадян на Київщині.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано. Водночас наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами, – зауважив він.

Також Олексій Резніков додав, що тільки у Бучі Київської області кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі (йдеться про різанину у цьому хорватському місті, жертвами якої стали від 255 до 264 цивільних і військовослужбовців, – Ред.).

– Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин. Це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці, – зауважив Резніков.

Після звільнення Київської області від російських окупантів весь світ зміг побачити звірства, до яких вдавалися загарбники. Зокрема, на вулицях Бучі, Ірпеня та Гостомеля знайшли сотні тіл мирного населення і масові поховання.

У людей були зав’язані руки та сліди катувань на тілі. Президент Володимир Зеленський звірства російських військових проти мирного населення назвав геноцидом українського народу.

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