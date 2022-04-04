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Факти / Світ

Звірства у Бучі: Байден закликає судити Путіна

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Звірства у Бучі: Байден закликає судити Путіна

Президент США Джо Байден у понеділок, 4 квітня, назвав звірства, які російські війська вчинили у Київській області та, зокрема, у місті Бучі, військовим злочином. Також він закликав до суду над президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

У CNN зазначають, що при цьому американський президент не став називати подію геноцидом.

– Зображення, отримані з Бучі, дають підстави називати Путіна військовим злочинцем… Але ми маємо зібрати інформацію. Ми маємо продовжувати постачати Україну зброєю, яка їм потрібна для продовження боротьби, і ми маємо отримати деталі, так що це може бути насправді – влаштувати судовий процес щодо військових злочинів… Цей хлопець (Путін. – Ред.) жорстокий, і те, що відбувається у Бучі, обурливо, і все це бачили, – заявив Байден.

Він наголосив, що розглядає додаткові санкції проти Росії через те, що сталося.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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