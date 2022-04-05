До України повертають 64 мотострілецьку бригаду 35 загальновійськової армії Російської Федерації. Ці військовослужбовці причетні до масових вбивств та катувань жителів Бучі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що станом на 4 квітня бригаду вивели з України до Білорусі і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад перевезуть до російського Бєлгорода.

– Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи що покидають зону бойових дій отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок, – наголошують у ГУР Міноборони.

У розвідці вважають, що на 64 бригаду очікують так звані спеціальні завдання: залякування мирного населення. Тепер ці військові можуть повторити свої злочини в інших містах України.

Ще однією метою швидкого повернення 64 бригади – є “утилізація” непотрібних свідків. Тобто їх хочуть кинути на таку ділянку фронту, де вони не матимуть шансів вижити, а тому і не надаватимуть свідчень у майбутніх судах.

– Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово чинять опір своєму поверненню в Україну, – розповідають у ГУР Міноборони.

Проте російське командування ігнорує і погрожує трибуналом. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

На сьогодні, 5 квітня, Велика Британія, яка наразі головує у Раді безпеки ООН, скликає засідання центральною темою якого стануть воєнні злочини російських окупантів на території України.

Нагадаємо, що Кремль продовжує лицемірно спростовувати будь-яку причетність до злочинів проти звичайних українців.