Влучення російського снаряда в цистерну з азотною кислотою у Рубіжному Луганської області – це спроба хімічної атаки, вважає омбудсмен Людмила Денісова.

– Не виключено, що потрапляння ворожого снаряду в цистерну з азотною кислотою є спробою хімічної атаки, – написала вона у соцмережі.

За її словами, місцевих жителів закликають не виходити з укриттів, а в приміщеннях – закрити двері та вікна, оскільки азотна кислота небезпечна при вдиханні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

– Навіть слабке отруєння цією речовиною може викликати бронхіт і втрату свідомості, набряк легенів. Потрапляння в очі загрожує втратою зору, вплив кислоти на шкіру може викликати екзему, у великій концентрації – опіки, – наголосила Денісова.

Окрім того, мешканцям навколишніх сіл треба захистити органи дихання протигазом, респіратором або ватно-марлевою пов’язкою, а шкіру – закритим одягом.

У разі підозри на хімічне ураження треба пити багато рідини та звернутися по допомогу до лікарів.

У Рубіжному Луганської області 5 квітня російські військові під час обстрілу території влучили у цистерну з азотною кислотою. Через це існує ризик отруєння азотною кислотою.

Які симптоми отруєння азотом та як надати першу допомогу – читайте в матеріалі.

Фото: Людмила Денісов