В Україні вітають взяття Німеччиною під контроль німецької дочірньої компанії російського Газпрому. Про це 5 квітня заявила директор із питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

Вона зауважила, що проаналізувала, що означає ця інформація, які будуть наслідки та зміни на енергоринку ЄС, а також поговорила про це із західними експертами.

Бєлькова нагадала, що минулої п’ятниці Газпром заявив про намір продати Gazprom Germania і вже за кілька днів стало відомо, що продаж відбувся і покупець – непрозора структура зі штаб-квартирою в Росії та невідомим міноритарним інвестором під назвою JSC Palmary.

Це рішення, як зазначається, спровокувало негайну реакцію з боку Федерального уряду Німеччини: учора Мінекономіки ФРН оголосило, що Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) виконуватиме функції довіреної особи Gazprom Germania протягом наступних шести місяців (до 30 вересня), і за потреби цей період можна продовжити.

– Це своєрідна безпрецедентна дія/санкція і раніше таких прикладів не було. Фактично компанія з мільярдом доларів вилучається з-під контролю її власників, доки не буде з’ясовано ситуацію щодо власності, яка має відповідати інтересам безпеки Федеративної Республіки Німеччина. Довірена особа може звільнити та найняти нове керівництво та повністю відповідає за всі операції. Тобто такі дії, за бажанням німецького уряду, можуть істотно змінити роль Газпрому як основного торговця газом у Німеччині, – пояснила вона у Facebook.

Бєлькова підкреслила, що Україна вітає таке рішення Федерального уряду Німеччини, оскільки це крок до того, щоб “більше не терпіти навмисних спроб Газпрому підірвати енергетичну безпеку Німеччини”.

– Слід пам’ятати, що Gazprom Germania має в своєму розпорядженні багато дочірніх компаній та інвестицій, які є критичними для постачання газу Німеччиною. Крім того, у власності Gazprom Germania – німецький газовий дистриб’ютор Wingas (100% власності) та оператор газових сховищ Astora (100% власності), що керує серед іншого найбільшим газовим сховищем у Західній Європі в Редені (Північно-Західна Німеччина), – розповіла вона.

Таким чином, протягом наступних шести місяців Федеральний уряд Німеччини уточнить структуру власності, а також розслідує попереднє порушення з боку попереднього власника Gazprom Germania, щоб повідомити Федеральний уряд про зміну власника.

Правовою основою для вирішення Федерального міністерства є параграф 6 Закону Німеччини про зовнішню торгівлю та платежі.