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Факти / Україна

Евакуація з Києва: розклад поїздів на 5 квітня 2022

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Евакуація з Києва: розклад поїздів на 5 квітня 2022

Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 5 квітня 2022 року.  За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва

  • 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.*
  • 03:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець*
  • 04:16 – №1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*
  • 05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький
  • 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
  • 08:00 – №722 Київ-Пас – Харків-Пас.*
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*
  • 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів*
  • 17:06 – №743 Дарниця – Львів*
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород*
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*
  • 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів*
  • 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород*
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта*
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп*
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель*
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці*
  • 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів*
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
  • 23:59 – №139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський*

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Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця

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Джерело: Укрзалізниця

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