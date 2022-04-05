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Факти / Світ

Генсек ООН назвав “шокуючими” дані про звірства РФ у Бучі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Антоніу Гутерріш Генсекретар ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав “шокуючими” та “незабутніми” дані про звірства РФ у Бучі, а також фото того, що там сталось.

– Війна в Україні створила великий виклик для статуту ООН через її природу, інтенсивність та наслідки… Війна призвела до бездумної витрати життів, знищеної інфраструктури. Я ніколи не забуду тих жахливих образів мирних людей, які були вбиті в Бучі. Я одразу закликав до міжнародного розслідування, щоб гарантувати дієве притягнення до відповідальності. Я також був шокований особистими свідченнями про зґвалтування та насильницькі дії. І верховний комісар з прав людини розповів про військові порушення та суттєві порушення міжнародного гуманітарного права, – зазначив Гутерріш.

Він повідомив, що російський напад призвів до того, що 10 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами за місяць.

– Це найбільше таке переміщення із часів Другої світової війни. Війна в Україні призвела до зростання цін на продукти харчування, паливо та інше – оскільки Росія та Україна є великими ринками і виробниками. Це зростання цін ще більше тисне на країни, що розвиваються. Багато хто з них на межі дефолту вже через Covid-19 і, відповідно, через глобальність нашої світової економічної системи, це ще складніше для всіх, – наголосив генсек.

Він повідомив, що попросив заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатора надзвичайної допомоги Мартіна Гріффітса поїхати до РФ, щоб домовитися про припинення вогню.

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