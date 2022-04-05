Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Над Дніпропетровською та Рівненською областями збили по дві ракети РФ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ракета

Уночі 5 квітня сили протиповітряної оборони України збили по дві російські ракети в Дніпропетровській та Рівненській областях.

Новинами поділилися очільники обласних військових адміністрацій Валентин Резніченко та Віталій Коваль.

В одному з сіл Дніпропетровської області уламки ракети спричинили незначне займання.

– На щастя, ніхто не постраждав. Маю відео моменту знищення ракет. Проте через заборону на оприлюднення такої інформації обіцяю, що покажу його після перемоги.  Збираю архів перемог наших ЗСУ, – наголосив Валентин Резніченко.

Нині ситуація в обох областях контрольована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко, Віталій Коваль

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка