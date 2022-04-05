Над Дніпропетровською та Рівненською областями збили по дві ракети РФ

Уночі 5 квітня сили протиповітряної оборони України збили по дві російські ракети в Дніпропетровській та Рівненській областях.

Новинами поділилися очільники обласних військових адміністрацій Валентин Резніченко та Віталій Коваль.

В одному з сіл Дніпропетровської області уламки ракети спричинили незначне займання.

– На щастя, ніхто не постраждав. Маю відео моменту знищення ракет. Проте через заборону на оприлюднення такої інформації обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ, – наголосив Валентин Резніченко.

Нині ситуація в обох областях контрольована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко, Віталій Коваль