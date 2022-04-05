Перемогою для України передусім можна буде вважати збереження нашого суверенітету. Про це в інтерв’ю українським журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

– По-друге, я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. По-третє, жодних розмов не може бути про те, що ми дамо можливість назвати Крим чиєюсь територією. Це тільки українська територія, – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що Донбас для всіх нас – це також Україна. Саме війна за Донбас, той самий “Сталінград”, який, може бути, буде саме за це.

Також президент України переконаний, що потрібно вирішити ситуацію із “визнанням” Росією ОРДЛО.

– Для нас ці території як українські і збереження їхнього статусу як українських дуже важливо. Це одна з принципових для нас речей. Але, на мою думку, це буде найскладніша історія.

Крім того, Володимир Зеленський зауважив, що він вважатиме перемогою для України відведення російських військ до тих позицій, на яких вони було до 24 лютого.

– На мою думку, відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалась, для нас це точно перемога, – додав глава держави.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого, тобто вже 41 день. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки і вбивати мирне населення.