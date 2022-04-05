Півсотні автомобілів, десятки танків та літаки: скільки техніки втратила РФ 4 квітня

На 41-шу добу війни в Україні російські військові втратили близько 200 осіб особового складу та недорахувалися десятків одиниць техніки.
Упродовж 4 квітня українські захисники знищили 29 ворожих танків, 49 одиниць автомобільної техніки та 14 бойових броньованих машин.
За добу артилерійських систем у Російської Федерації стало на дві одиниці менше.
Ліквідували Збройні сили України й одну одиницю засобів протиповітярної оборони.
Збили українські військові також три ворожі літаки та два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Загальні втрати росіян в Україні станом на 5 квітня 2022 року такі:
- близько 18,5 тис. особового складу,
- 676 танків,
- 1 858 бойових броньованих машин,
- 332 одиниці артилерійських систем,
- 107 одиниць реактивних систем залпового вогню,
- 55 одиниць засобів протиповітряної оборони,
- 150 літаків,
- 134 гелікоптери,
- 1 322 одиниці автомобільної техніки,
- сім кораблів (катерів),
- 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 94 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
- 25 одиниць спеціальної техніки.
- чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ