Півсотні автомобілів, десятки танків та літаки: скільки техніки втратила РФ 4 квітня

На 41-шу добу війни в Україні російські військові втратили близько 200 осіб особового складу та недорахувалися десятків одиниць техніки.

Упродовж 4 квітня українські захисники знищили 29 ворожих танків, 49 одиниць автомобільної техніки та 14 бойових броньованих машин.

За добу артилерійських систем у Російської Федерації стало на дві одиниці менше.

Ліквідували Збройні сили України й одну одиницю засобів протиповітярної оборони.

Збили українські військові також три ворожі літаки та два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні втрати росіян в Україні станом на 5 квітня 2022 року такі:

близько 18,5 тис. особового складу,

676 танків,

1 858 бойових броньованих машин,

332 одиниці артилерійських систем,

107 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

150 літаків,

134 гелікоптери,

1 322 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

94 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ