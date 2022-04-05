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Факти / Україна

Півсотні автомобілів, десятки танків та літаки: скільки техніки втратила РФ 4 квітня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

На 41-шу добу війни в Україні російські військові втратили близько 200 осіб особового складу та недорахувалися десятків одиниць техніки.

Упродовж 4 квітня українські захисники знищили 29 ворожих танків, 49 одиниць автомобільної техніки та 14 бойових броньованих машин.

За добу артилерійських систем у Російської Федерації стало на дві одиниці менше.

Ліквідували Збройні сили України й одну одиницю засобів протиповітярної оборони.

Збили українські військові також три ворожі літаки та два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні втрати росіян в Україні станом на 5 квітня 2022 року такі:

  • близько 18,5 тис. особового складу,
  • 676 танків,
  • 1 858 бойових броньованих машин,
  • 332 одиниці артилерійських систем,
  • 107 одиниць реактивних систем залпового вогню,
  • 55 одиниць засобів протиповітряної оборони,
  • 150 літаків,
  • 134 гелікоптери,
  • 1 322 одиниці автомобільної техніки,
  • сім кораблів (катерів),
  • 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 94 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
  • 25 одиниць спеціальної техніки.
  • чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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