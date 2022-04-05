Потрібні люди, які відновлюватимуть Бородянку – керівник гумнапрямку Київської ОВА

5 квітня підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) разом із правоохоронцями розпочали роботу у звільненій Бородянці, що за 70 км від Києва.

Про це ввечері 5 квітня повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба. Оцінюючи жахіття, що залишили по собі рашистські окупанти, він заявив, що на відновлення Бородянки знадобиться чимало часу і зусиль.

– Бородянки немає… Місто майже знищене. Потрібні люди, які будуть це все відновлювати, – повідомив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, як повідомляла генпрокурор України Ірина Венедіктова, найбільше внаслідок російської агресії на Київщині, найімовірніше, постраждала саме Бородянка.

Вона також уточнила, що це дані, які можуть змінюватися у ході огляду та зачистки інших звільнених міст та сіл Київської області.

Водночас, порівнюючи з Ірпенем, Бучею та Ворзелем, загальна ситуація у Бородянці, додала Ірина Венедіктова, є найгіршою.

Цілком можливо, що усі скоєні РФ військові злочини у Бородянці заслуговують того, щоб розглядати їх окремо.

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