РФ намагається “вирішити українське питання” як Гітлер вирішував єврейське – Україна в ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що армія Росії діє в Україні як нацисти, вбиваючи мирне населення та намагаючись переписати міжнародно визнані кордони.

Він підкреслив, що РФ намагається “вирішити українське питання” так само, як Адольф Гітлер намагався вирішити єврейське.

– Ми вже звикли до брехні, яку Росія постійно виливає нам на голови у залі Ради безпеки. Після відео, яке ми побачили з шокуючими фото з Бучі, Ірпеня, Мотижина та інших місць, він (постпред РФ при ООН Василь Небензя, – Ред.) має поставити ці питання собі. Як росіяни дійшли до жорстокості нацистів? Коли ви почали насолоджуватися тим, що дієте як нацисти, вбиваючи мирне населення, намагаючись переписати міжнародно визнані кордони, ставлячи завдання нарешті вирішити українське питання, як Гітлер намагався вирішити єврейське питання? Коли ви прогаяли момент перетворення Росії на ракову пухлину в нацистському стилі, яка не може і не бажає припинити збільшуватися і приносити сусіднім країнам страждання, руйнування, біль і смерть? – запитав український постпред на засіданні Ради безпеки ООН 5 квітня.

Кислиця додав, що приголомшений цинічністю відвертої брехні російського постпреду, який продовжує говорити, що РФ нібито не вражає цивільних цілей в Україні і через це “просувається” вглиб Української держави настільки повільно.

– Ви вражаєте громадянські цілі і ви вбиваєте мирне населення, – наголосив він.

За його словами, єдиною причиною того, що російський наступ йде не за планом, є опір армії та народу України, а не російське “розумне військове планування”.

– Україна переможе на своїй території і весь світ переможе, незважаючи на погрози, які злочинець та брехун кидає в їхнє обличчя прямо у залі Ради безпеки ООН, – резюмував представник України в ООН.