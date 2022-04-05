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Факти / Україна

Що треба знати про ПТРК Стугна, яким ЗСУ знищують ворожі танки

Ілля Нежигай редактор стрічки
Стугна

Протягом останніх днів війни українські Збройні сили регулярно демонструють відео роботи протитанкової зброї Стугна-П, що знищує ворожу техніку, яка без запрошення завітала на територію України.

Відомо, що станом на 18 березня вже знищено щонайменше 450 ворожих танків, 1 448 бойових броньованих машин, 879 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн з паливом для ворожого бойового транспорту та багато іншої техніки.

Судячи зі статистики підбитої техніки, протитанкова система Стугна-П, яка була вироблена в Україні, може скласти конкуренцію американським протитанковим комплексам Javelin та британським NLAW.

В чому особливість цієї зброї та які характеристики має Стугна-П – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Стугна-П?

Стугна-П – протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) розробки Державного Київського конструкторського бюро Луч, одного з провідних українських підприємств-розробників керованого ракетного озброєння.

Зазначений ракетний комплекс було розроблено на базі комплексу танкового керованого озброєння Стугна, зберігши основні його компонувальні рішення.

На експорт комплекс Стугна-П поставляється у версії під назвою Скіф.

Тактико-технічні характеристики

• Максимальна дальність стрільби в денний час – 5 тис. м
• Максимальна дальність стрільби у нічний час – 3 тис. м
• Час польоту на максимальну дальність не більше ніж – 25 с
• Система наведення по – лазерному променю з супроводом цілі в автоматичному режимі
• Бойова частина, тандемна кумулятивна, пробиття броні за динамічним захистом не менше – 800 мм
• Бойова частина, осколково-фугасна з ударним ядром, пробиття броні не менше – 60 мм
• Температурний діапазон застосування – від -40 до + 60ºС
• Маса ракети в контейнері – 29,5 кг
• Калібр ракети – 130 мм
• Довжина контейнера – 1360 мм
• Зовнішній діаметр контейнера – 140 мм
• Маса, пускова установка – 32 кг
• Маса, прилад наведення – 15 кг
• Маса, пульт дистанційного керування – 10 кг
• Маса, модуль теплоізоляційний – 6 кг

Пуск ракети

На ракеті встановлена тепловізійна головка самонаведення, у фокальній площині якої розміщений ІЧ-датчик (являє собою матрицю 64×64 із чутливих елементів на основі телуриду кадмію), що працює у дальньому ІЧ-діапазоні (8–14 мкм).

Для пуску оператору достатньо навести прицільний пристрій на ціль, при цьому електронне зображення цілі оточуючого її фону переписується у ГСН, і ракета готова до пуску.

Після старту ракета повністю автономна, і стрілок може відразу ж покинути позицію. Оскільки в комплексі забезпечується м’який пуск, стрільба може вестися з укриттів.

Ракета має два режими атаки цілі – з гірки (броньовані цілі) та по прямій.

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Фото: Укроборонпром

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