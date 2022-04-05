Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своїй заяві до Ради безпеки ООН 5 квітня заявила, що РФ необхідно виключити із Ради з прав людини.

– Росія не повинна обіймати керівну посаду в органі, метою якого є просування поваги до прав людини. Це не лише верх лицемірства, а й небезпека, – сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Постпред США наголосила, що відповідальні світові держави та світові лідери мають проявити холоднокровність та протистояти небезпечній і нічим не спровокованій загрозі РФ проти України та всього світу.

За її словами, США вже оцінили, що військовослужбовці російських військ скоїли військові злочини в Україні.

Посилаючись на власні джерела, що заслуговують на довіру, вона зазначила, що Росія, зокрема в обложеному Маріуполі, проводить людей через так звані “фільтраційні табори”, після чого переселяє людей до Росії, а також – краде українських дітей, для вивезення на свою територію.

– Мені не потрібно описувати, що нагадують ці так звані “фільтраційні табори”. Це лякає і ми не можемо відвести погляд. З кожним днем ​​ми все більше бачимо, як мало в Росії поважають права людини… Участь Росії у Раді з прав людини підриває довіру до Ради. Це підриває всю ООН. І це просто неправильно, – резюмувала постпред.

Тим часом міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі також написала в Twitter про необхідність виключити Росію з Ради з прав людини.