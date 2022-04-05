Сильна позиція – Зеленський про вирішення статусу Криму протягом 15 років

Пропозиція вирішити питання Криму дипломатичним шляхом протягом 10-15 років станом на сьогодні є сильною позицією України.

Про це під час інтерв’ю українським журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

– Пропозиція вирішити питання Криму протягом 10-15 років не свідчить про те, що його не будуть порушувати. Це домовленість сторін, що упродовж цих років сторони повинні вирішити питання дипломатичним шляхом, – наголошує президент України.

Глава держави переконаний: якби такі домовленості щодо Криму сьогодні існували, то він вважав би це абсолютною перемогою України.

Однак нині є лише 10-15%, що Росія пристане на цю пропозицію.

– Закінчувати війну з Росією пакетно складно і, я впевнений, що малоймовірно. Певні речі вирішувати з танками на своїй території або з можливістю прильотів ракет неможливо. Це навіть для суспільства неможливо, тому що ніхто тебе не почує й правильно зробить, – говорить Володимир Зеленський.

Глава держави запевняє: українська пропозиція не є компромісом. А компроміс скоро з’явиться від протилежної сторони.

– Це запитальна позиція, авжеж, бо наша основна позиція – забирайтеся з нашої території. Але ми усвідомлюємо, що жодного розуміння не буде, принаймні, в тому форматі, про який ми зараз говоримо, – пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 29 березня українська делегація під час переговорів у Стамбулі запропонувала зафіксувати позиції України та РФ щодо Криму, та в подальшому протягом 15 років окремо проводити двосторонні переговори щодо статусу півострова.