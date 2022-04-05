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Факти / Україна

Три ракети збито, четверту – пошкоджено: окупанти завдали удару по Україні з Білорусі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Три ракети збито, четверту – пошкоджено: окупанти завдали удару по Україні з Білорусі

Вночі 5 квітня пара російських винищувачів Су-35 із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України.

Ймовірно, цілями російських окупантів мали стати об’єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Про це повідомило Повітряне командування Захід.

Українські військові засобами протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети, четверта – була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.

Як повідомили у Командуванні Захід, наведення ракет ворогом та ведення розвідки щодо результатів удару відбувалося за допомогою двох безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Вони також були знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування Захід.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 41-й день. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, житлових кварталах та обєктах цивільної інфраструктури.

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