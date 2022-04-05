У Пологах війська РФ захопили та замінували лікарню

У місті Пологи Запорізької області російські війська захопили лікарню і замінували територію довкола медзакладу.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

– У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Росія продовжує обстрілювати мирні села та містечка в Пологівському районі.

Цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів агресор обстрілює ледь не щодня. Руйнувань зазнають багато будинків, магазинів тощо.