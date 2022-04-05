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Факти / Україна

У Пологах війська РФ захопили та замінували лікарню

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
У Пологах війська РФ захопили та замінували лікарню

У місті Пологи Запорізької області російські війська захопили лікарню і замінували територію довкола медзакладу.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

– У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні.

Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Росія продовжує обстрілювати мирні села та містечка в Пологівському районі.

Цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів агресор обстрілює ледь не щодня. Руйнувань зазнають багато будинків, магазинів тощо.

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Фото: Depositphotos

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