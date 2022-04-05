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Факти / Україна

У Сумській області знайшли щонайменше трьох закатованих українців

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Сумська область після звільнення територій

На місцях колишніх стоянок російських військових у Конотопському районі Сумської області вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних жителів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зафіксувала обласна влада під час очищення території і факти залишення на території регіону живих російських військових.

– Ми ще від початку звикли, що орки не забирають трупи своїх військових. А тепер лишають і живих.

Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад. Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс, – зауважує голова ОВА.

Нині села, селища, міста Сумського району, які постраждали від російських військових найбільше, в першу чергу отримують гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки.

– Особисто багато буваю в цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробив ворог, – за межами розуміння, – наголошує Дмитро Живицький.

Активно триває повернення до життя громад Тростянця, Охтирки та Великої Писарівки.

У Шосткинському районі місцева влада пропрацьовує безпечні маршрути між громадами області. В населених пунктах вже відновили планові операції та хірургічні втручання.

Працюють у штатному режимі й Ромни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

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