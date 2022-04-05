У Сумській області знайшли щонайменше трьох закатованих українців

На місцях колишніх стоянок російських військових у Конотопському районі Сумської області вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних жителів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зафіксувала обласна влада під час очищення території і факти залишення на території регіону живих російських військових.

– Ми ще від початку звикли, що орки не забирають трупи своїх військових. А тепер лишають і живих.

Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад. Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс, – зауважує голова ОВА.