У Сумській області знайшли щонайменше трьох закатованих українців

На місцях колишніх стоянок російських військових у Конотопському районі Сумської області вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних жителів.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Зафіксувала обласна влада під час очищення території і факти залишення на території регіону живих російських військових.
– Ми ще від початку звикли, що орки не забирають трупи своїх військових. А тепер лишають і живих.
Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад. Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс, – зауважує голова ОВА.
Нині села, селища, міста Сумського району, які постраждали від російських військових найбільше, в першу чергу отримують гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки.
– Особисто багато буваю в цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробив ворог, – за межами розуміння, – наголошує Дмитро Живицький.
Активно триває повернення до життя громад Тростянця, Охтирки та Великої Писарівки.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький