Україна розробить план дій для пошуку російських військових, які вбивали людей в українських містах.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час інтерв’ю українським журналістам.

– Ми знайдемо цю процедуру, буде план дій. Тут жодних секретів немає, тому що ми відкрито говоримо про те, що будемо це робити. Немає сенсу тримати в секреті, яким чином ми будемо знаходити цих людей, – сказав глава держави.

За його словами, Україна спільно з партнерами складатиме списки вбивць українців відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародного права.

Нині вже створена спільна комісія з ЄС, до якої долучаться прокурори різних держав, а також генеральний прокурор України та представник Офісу президента.

– Окремо є внутрішня справа щодо злочинців, які катували українців. Ми збираємо інформацію та шукатимемо цих людей, – зауважив очільник країни.

У межах розслідування злочинів РФ найближчими днями до України має прибути з візитом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, на 39-ту добу повномасштабної війни в Україні, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

На моторошні фото з Бучі відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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