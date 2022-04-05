На території Росії продовжується прихована мобілізація з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат під час війни в Україні.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– У Західному військовому окрузі РФ з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводиться прихована мобілізація. Крім того, командування збройних сил Російської Федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів, – йдеться у повідомленні.

У Читинському суворовському військовому училищі МВС Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами РФ.

Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.

За даними Генштабу, у місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.