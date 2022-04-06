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Факти / Україна

Вбиту росіянами у Бучі жінку впізнали за манікюром

Маліновська Ангеліна
Вбиту росіянами у Бучі жінку впізнали за манікюром

У Бучі впізнали вбиту російськими окупантами жінку із яскраво-червоним манікюром, фото якої облетіло увесь світ. Нею виявилася жінка на ім’я Ірина, яка за день до початку війни відвідала місцеву візажистку.

– Я одразу відчувала, що це фото боляче відгукнулося мені, і не могла зрозуміти чому. Жінка на цьому фото, яке облетіло Україну, світ, кожну соцмережу – це моя клієнтка Ірина… яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23-го лютого, – написала Анастасія Субачева.

Вбиту росіянами у Бучі жінку впізнали за манікюром / 2 фотографии

Нагадаємо, що вчора, 4 квітня, перші шпальти світових ЗМІ вийшли із заголовками про жахіття, яке скоїли російські військові у Бучі.

Джерело: Анастасія Субачева

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